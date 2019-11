Tutto in una notte: l'Atalanta è costretta a vincere per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di Champions League. A San Siro, nella penultima giornata della fase a gironi, gli uomini di Gasperini ospitano la Dinamo Zagabria, che all'andata rifilarono un pesantissimo 4-0. I bergamaschi non devono fare calcoli: per qualificarsi servono due vittorie e, in contemporanea, due successi del Manchester City. Ancora assente Duvan Zapata: in attacco toccherà a Ilicic e al Papu Gomez.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Sono ancora zero le vittorie dell'Atalanta in Champions League: i tre punti, considerando anche il campionato, mancano da cinque partite. In particolare, i bergamaschi hanno vinto solo due delle ultime otto partite ufficiali in casa. Numeri poco confortanti anche per i croati, sconfitti in 13 delle ultime 14 trasferte in Champions League.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Atalanta: Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Muriel.



Dinamo Zagabria: Livakovic; Theophile-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic, Olmo, Ademi, Ivanusevic, Leovac; Petkovic, Orsic.



