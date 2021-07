Dalla partenza o permanenza in nerazzurro del fantasista sloveno dell'Atalanta Josip Ilicic dipende il calciomercato orobico: l’Atalanta infatti acquisterà l'ala sinistra del Sassuolo Jeremie Boga, che darebbe profondità al reparto offensivo di mister Gasperini, solo se il numero 72 cambierà aria. Al momento infatti, come riporta Tuttosport, non ci sono ancora offerte per lo sloveno e la Dea non può permettersi di sborsare cifre folli- come i 25 milioni richiesti ai neroverdi- per un reparto sovraffollato.