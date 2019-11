Una partita, quella di ieri tra Atalanta e Dinamo Zagabria, che difficilmente dimenticheranno per più di un motivo: si tratta di circa quaranta tifosi nerazzurri, di rientro da Milano in treno, rimasti bloccati per due ore alla Stazione Centrale.



Un guasto ad una vettura comunicato alle 2:20 del mattino (originariamente previsto per le 0:15, direzione Romano) e la necessità di arrangiarsi per raggiungere casa: tra taxi o passaggi di fortuna, è stata una lunga notte per alcuni supporters di fede orobica.