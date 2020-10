Il difensore dell’Atalanta Berat Djimsiti ha parlato ai microfoni di Atalanta.it al termine della gara vinta per 1-2 dalla Dea contro il Crotone in tasferta, a -3 dall'impegno contro il Liverpool (ospite al Gewiss Stadium martedì alle 21): “Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, tutte le squadre che vengono qui hanno difficoltà a fare gol e vincere. Penso che abbiamo fatto bene nel primo tempo, nel secondo abbiamo avuto comunque molte occasioni per fare il 3-1 e chiuderla, non l’abbiamo chiusa ma abbiamo tenuto bene”.



RITORNO ALLA VITTORIA- “La cosa più importante era vincere questa partita in vista delle prossime gare, soprattutto perché le ultime due in campionato le avevamo perse, mentre ora possiamo avvicinarci al Liverpool con fiducia”.



LIVERPOOL- “Ora torna la Champions, cerchiamo di recuperare più velocemente possibile, abbiamo un po’ di problemi fisici ma questi due giorni ci serviranno per recuperare bene e pensare al 100% alla partita contro il Liverpool, dove ci giochiamo tanto in casa, per questo sarà ancora più importante”.