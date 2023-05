Il difensore albanese dell'Atalanta, Berat Djimsiti ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Lukaku è l'unico attaccante dell'Inter difficile da spostare ed è pure veloce. Nella finale di Coppa Italia vinta contro la Fiorentina ho visto giocatori di qualità ed esperienza, che sanno portare a casa anche partite non giocate benissimo. E’ la squadra più in forma del campionato".



"La Champions? Finché ci sarà una chance è una speranza, dopo magari sarà un rimpianto. E nel caso ci rimprovereremo la continuità mancata: le possibilità le abbiamo avute. Le ultima due partite avranno un sapore che ci spingerà a dare il massimo: abbiamo la Conference, ma può esserci l'Europa League, se non la Champions. E se vinciamo in casa dell'Inter, quella famosa speranza sarà un pochino più concreta".