Il difensore dell'Atalanta Berat Djimsiti guarda già oltre il successo al Bentegodi sul Verona e dà l'appuntamento alla Juve: "Siamo soddisfatti del risultato, forse meno dal gioco, ma era importante vincere una gara difficile dal punto di vista fisico. I tre punti ci danno forti motivazioni per i prossimi impegni“.



TROPPI ERRORI- “Abbiamo sbagliato un paio di occasioni, ma non ne abbiamo concesso al Verona. Nel secondo tempo non abbiamo sfruttato le occasionai avute per chiudere la gara. In futuro non dovrà più accadere perché si rischia di compromettere quanto fatto. La squadra, comunque, lavora bene nelle due fasi e questo è importante. La Juventus? Con così tante partite ravvicinate non puoi goderti le vittorie, ma pensare solo alle prossime partite, quindi cancelliamo la gara di Verona e pensiamo alla Juve”.