Il difensore dell'Atalanta Berat Djimsiti ha parlato a Sky Sport prima del match casalingo contro lo Sturm Graz: "Dopo la partita di andata abbiamo fatto passi in avanti e contro l'Inter abbiamo fatto una buona gara. Sappiamo che oggi sarà diversa, dobbiamo stare attenti".



200 presenze con l'Atalanta.

"La prima cosa che mi viene in mente è orgoglio di vestire questa maglia per 200 volte. Mi ricorda anche l'esordio".