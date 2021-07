"La Serie A ha attaccanti fortissimi, giocarci contro è uno stimolo per fare meglio. Il più tosto è senz’altro Lukaku". A parlare è il difensore dell'Atalanta, Berat Djimsiti, intervistato dal 'Corriere della Sera - Bergamo'.



Uno dei temi d'attualità riguarda il compagno di reparto Romero, cercato con insistenza dal Tottenham: "Non so se succederà, ma in lui abbiamo trovato un grande giocatore e un grande uomo a cui auguro il meglio possibile. Non so cosa farà l’Atalanta, ma qualsiasi cosa succederà, così come è capitato con l’arrivo di Romero lo scorso anno, ci troveremo comunque bene".



Chiosa finale sul prossimo campionato, dove "Inter e Juve restano le favorite" e sulla prossima Champions League: "Se dovessi scegliere un avversario, vorrei giocare contro il Bayern Monaco. Già da piccolo ero tifoso di questa squadra e mi piacerebbe giocarci contro".