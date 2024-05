Atalanta, Djimsiti: "Non so se eravamo favoriti contro la Juventus, non ce ne saranno col Bayer Leverkusen"

, difensore dell', ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen:"Come si vince domani? Con tutta la squadra, è questa la nostra filosofia: sarà importante stare uniti, difendere bene in campo".- "Adesso che sono entrato in questo stadio vedo che domani sarà una partita importante, anche vedere così tanti giornalisti qui mi dà questa sensazione. Il mister ha detto una cosa vera, non c'era tempo di pensare al futuro perché avevamo tante partite. Ci si rende conto alla fine della stagione"

"Non lo so se eravamo favoriti contro la Juventus, è una grande squadra abituata alle finali. Domani penso non ci siano favoriti, pensiamo a noi stessi"."Può essere, ma la voglia di essere i primi a batterli può anche essere una spinta per noi. Ci proveremo"."Abbiamo visto tanti giocatori andare, venire: io e De Roon siamo sempre gli stessi, però penso che la cosa che abbiamo sempre avuto dentro sia la consapevolezza di voler migliorare sempre. È la strada del mister, quella di rendere i giocatori sempre più forti possibile. In tutti questi anni anche l'esperienza fa il suo, questa è una consapevolezza molto importante, di essere noi in Europa".

"Penso che sicuramente in tante cose, con tutti questi anni di esperienza con l'Atalanta, ci diano la consapevolezza di essere competitivi. Non mi sono messo limiti di miglioramento, penso sia andata bene e come squadra non c'è fine. Si può migliorare sempre".