Il difensore dell'Atalanta Berat Djimsiti ha rilasciato una lunga intervista a L'Eco di Bergamo rivelando le sue considerazioni sulla prossima avversaria della Dea agli ottavi di finale di Champions League: “Il Real Madrid è più forte, tecnicamente eccelso. Non possiamo dire di essere alla pari. La differenza è già nel nome, anche l’avversario ha avuto qualche difficoltà in questa stagione”.



BENZEMA- “Tecnicamente è meglio del Valencia che abbiamo affrontato l’anno scorso, non c’è solo Benzema ma anche giovani attaccanti come Asensioe Vinicius. Dovremo pressare efficacemente i loro centrocampisti che sono molto forti. L’esperienza a questi livelli conta tanto”.



COPPA ITALIA- “La Coppa Italia si gioca in gara unica con la Juventus e un trofeo ci manca. Non scelgo tra i tre obiettivi stagionali, in campionato possiamo puntare al quarto posto. Una vittoria nella coppa nazionale ci regalerebbe fiducia e garanzie per il prossimo futuro. Comunque proveremo ad andare avanti il più possibile in tutte e tre le competizioni”.