Fa davvero un bell'effetto vedere la Curva Nord appena rinnovata nella sua versione notturna: il nero del cielo sopra il nuovo Gewiss Stadium si mescola al blu dei seggiolini, colorando la Curva di neroblù. Ormai i tifosi stanno facendo il conto alla rovescia per testare il nuovo spazio, coperto e dotato di sedute, e le prime domande iniziano a sorgere spontanee: "Si siederanno o meno gli ultras?", "Che effetto farà vedere la partita in verticale?".



Sarà un muro infatti quello che dalle 15 di domani si eleverà per ridare il benvenuto all'Atalanta nel suo stadio di casa, dopo quasi sei mesi a spasso per i campi d'Italia (e d'Europa). In molti hanno già svelato di recarsi nei dintorni dello stadio fin da mezzogiorno, per essere i primi a passare dai nuovi tornelli e godersi lo spettacolo della Nuova Curva.