Lunedì 7 settembre sarà un giorno di fuoco per la società orobica, che attende con trepidazione due appuntamenti importantissimi. Oltre al ritorno a Zingonia del suo fantasista Josip Ilicic infatti, domani e martedì i delegati UEFA varcheranno il Gewiss Stadium per decidere se a ottobre si potrà giocare la Champions League a Bergamo, da sempre il sogno dei Percassi.



I delegati Uefa dovranno valutare l'andamento dei lavori e se la posa dei seggiolini in Curva Sud rispetti gli standard di sicurezza previsti per giocare l'Europa più bella. Da giorni filtra ottimismo, ma si attende il sì definitivo.