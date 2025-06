Atalanta, arriva il giorno della verità: è corsa a tre tra Motta, Palladino e Juric

Marina Belotti

29 minuti fa

È finita da poco la riunione al centro sportivo Bortolotti di Zingonia, dove l'Atalanta sta decidendo il nuovo allenatore a cui affidare la squadra del futuro. Una scelta non facile dopo nove anni con Gasperini e un'asticella che i Percassi non vogliono abbassare. Si cerca un profilo nel solco della continuità, del suo credo e del suo calcio. Tolto Vieira, sono tre i nomi rimasti, tutti sullo stesso piano: Thiago Motta, Palladino e Juric, né in pole né dietro gli altri due.



PRESENTE PAGLIUCA - Presente oggi al vertice anche il Co-Chairman di Atalanta Stephen Pagliuca, che si è detto sulla stessa lunghezza d'onda dei Percassi e del ds Tony D'Amico: domani verrà presa la decisione definitiva in linea con le aspettative e la visione del club. Tutte le parti in causa hanno ritenuto giusto prendersi un'ultima notte di riflessione prima di tirare le fila domani e comunicare la scelta.