Appuntamento per l'ora di pranzo di domani ai cancelli del centro sportivo Bortolotti di Zingonia, dove i nerazzurri ritroveranno mister Gian Piero Gasperini per cominciare la preparazione per la stagione 2021/2022, la terza di fila in Champions League. Saranno in pochi in realtà: come riporta il Corriere della Sera Bergamo, mancheranno i 9 giocatori nerazzurri impegnati agli Europei (Toloi, Maehle, de Roon, Freuler, Gosens, Pessina, Pasalic, Miranchuk e Malinovskyi) e i 4 in Brasile per la Copa America (Muriel, Zapata, Romero e Musso), che hanno diritto a tre settimane di vacanze.



Al raduno, che a causa della pandemia si terrà a porte chiuse a Zingonia e non a Clusone, ci saranno i tre portieri-Rossi, Sportiello e Gollini-i difensori Djimsiti, Palomino e Sutalo, gli esterni Hateboer e Ruggeri, il fantasista Ilicic, il centrocampista Kovalenko e la punta Lammers.



Come riferisce il canale ufficiale della società, nella prima giornata di lunedì, dopo pranzo, sono in programma i test per Covid-19 previsti dal protocollo sanitario e i test atletici, mentre da martedì si proseguirà con le consuete due sedute di lavoro al giorno. Atalanta invita i tifosi alla prudenza: “Per garantire il massimo rispetto delle misure in atto per il contenimento della pandemia da covid-19, si invitano tifosi ed appassionati ad evitare assembramenti nei pressi del Centro Sportivo”.