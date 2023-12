In casa Atalanta si pensa all'ultima giornata del 2023, sabato 30 dicembre contro il Lecce (ore 12,30) al Gewiss Stadium, per il diciottesimo turno di Serie A. Per presentare la gara dei nerazzurri, nella giornata di venerdì il tecnico Gian Piero Gasperini interverrà in conferenza stampa alle ore 13,30 presso il Centro Sportivo 'Bortolotti' di Zingonia.