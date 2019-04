Angelo Domenghini, ex ala destra dell'Inter, del Cagliari scudettato e della Nazionale, fu lanciato nel grande calcio dall'Atalanta a inizio anni '60. A Radio Sportiva ha tessuto un elogio della Dea: "Annata grandiosa: con la Lazio penso possa vincere la Coppa Italia e il traguardo Champions League è vicino, più che per il Milan. Questi giocatori ormai sono tutti esperti e nel giro della Nazionale. Gasperini ha un organico forte a disposizione ed esprime il miglior calcio in Italia. E potrebbe diventare ancora più forte con 2 o 3 nuovi acquisti. Sta facendo marcature fisse in mezzo al campo e sugli esterni. Ai miei tempi era tutto un altro calcio. Oggi il pubblico spinge molto la squadra."