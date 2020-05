Il tecnico Gian Piero Gasperini ha sempre preferito dirigere una rosa scarna e sarà proprio quello che tornerà a fare nella giornata di oggi, quando i cancelli di Zingonia si riapriranno per permettere ai giocatori dell'Atalanta di allenarsi 'volontariamente e individualmente'.



UN QUARTO A TESTA- A dare il benvenuto alla squadra, come riferisce La Gazzetta dello Sport, ci saranno il mister di Grugliasco e l'a.d. Luca Percassi. I giocatori saranno sottoposti fino a venerdì 8 maggio a test ed esami sierologici come da protocollo e potranno svolgere sedute atletiche. Due i campi in erba a disposizione dei giocatori: un quarto di campo per ogni nerazzurro, in otto quindi impegnati contemporaneamente con due diversi turni.



QUARANTENA A ZINGONIA- ​Saranno 'solo' in 16 oggi a varcare il Centro Sportivo Bortolotti già in tenuta sportiva (non si potrà accedere a docce e spogliatoi), mentre gli altri componenti della squadra che sono tornati nei loro Paesi dalle famiglie dovranno fare rientro in Italia entro domani sera e trascorreranno la quarantena a Zingonia a partire dal prossimo week-end.