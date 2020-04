Una terra martoriata dai decessi per il coronavirus, quel nemico silenzioso che in poco più di un mese si è portato via un'intera generazione e sta ancora mietendo troppe vittime. Molte delle quali proprio in val Seriana, nella cui capitale l'Atalanta si ritrova ogni estate per prepararsi con il ritiro pre-campionato. E la società bergamasca, come segno simbolico di speranza e sguardo rivolto al futuro, ha scelto di ripartire da lì, da Clusone, per i prossimi 10 anni.



OSPITARE LA DEA UNA PRIORITA'- Lo annuncia con gratitudine e fiducia il sindaco di Clusone Paolo Olini a Bergamo Tv: “Sono felice di poter annunciare il rinnovo della convenzione, ospiteremo il ritiro dell’Atalanta per i prossimi 10 anni. Nonostante il periodo di emergenza stiamo cercando di mantenere il campo nel migliore dei modi. La priorità è ospitare l’Atlanta per una questione sportiva e anche sociale“.