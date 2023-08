Erano in novemila questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo i tifosi dell'Atalanta: hanno gremito la Curva Nord per salutare la squadra. Nel test giocato con la neo-nata formazione Under 23, terminato 1-1 grazie alle reti dell'ex Cisse e di Djimsiti, si è distinto il nuovo arrivo Charles De Ketelaere. Dopo una stagione deludente al Milan, con zero gol segnati, sembra essersi infatti già ripreso in quei di Bergamo: in 30' ha sfornato diversi cross interessanti, dribblando rapido i difensori nemici, facendosi spazio con tocchi intelligenti e intuendo tutte le traiettorie migliori in area piccola.



La Nord è esplosa per il suo nuovo Højlund: anche se gioca 'alla Ilicic' CDK ha infatti scelto di raccogliere la pesante eredità del danese sulla schiena. E potrebbe essersi guadagnato la maglia da titolare per la gara contro il Sassuolo di domenica alle 18.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.