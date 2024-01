Atalanta: dopo Koopmeiners va ko pure Hien, cosa cambia per Gasperini

Dopo Teun Koopmeiners, l’Atalanta perde un’altra pedina importante per la partita contro l’Udinese delle 15 di sabato 27 gennaio. Si tratta del difensore Isak Hien, recentemente acquistato dall’Hellas Verona, che ha accusato una lesione di primo grado al bicipite femorale durante l’allenamento di oggi e sarà certamente indisponibile per il prossimo appuntamento di campionato.



Secondo le prime ricostruzioni, il timore del club nerazzurro è di perdere per almeno tre settimane il centrale svedese, che salterebbe dunque le sfide di Serie A contro Lazio, Genoa e che potrebbe tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini per l’appuntamento contro il Sassuolo del prossimo 17 febbraio.



Hien è stato acquistato ufficialmente dall’Atalanta lo scorso 2 gennaio per 8,5 milioni di euro più bonus e ha firmato un contratto fino a giugno 2028. Ha disputato 12 partite in campionato, due delle quali con la maglia nerazzurra. Vista la sua assenza prolungata, Gasperini dovrà insistere sulla linea difensiva a tre formata da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac, con Toloi e Palomino come prime alternative.