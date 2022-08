Il difensore dell'Atalanta José Luis Palomino, risultato positivo alla sostanza Clostebol Matabolita anche nelle controanalisi, è stato sospeso in via cautelare.



L'argentino aveva sette giorni per chiedere alla procura antidoping di essere ascoltato e, secondo La Gazzetta dello Sport, il difensore dell'Atalanta si è avvalso di questa possibilità: a inizio settembre avverrà l'audizione della procura, in cui Palomino presenterà la propria memoria difensiva. I tempi sono lunghi: il difensore verrà giudicato dal Tribunale Nazionale Antidoping non prima di ottobre.