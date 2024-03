Atalanta, dopo l'Europa Fiorentina nel mirino! Atteso doppio sold-out, tanti diffidati

Buone notizie per l'Atalanta, impegnata giovedì sera alle 21 contro lo Sporting, che ha già un occhio rivolto per forza di cose alla sfida con la Fiorentina, domenica sera al Gewiss Stadium. Giacomo Bonaventura, il grande ex che spesso punge a Bergamo, salterà il match con i bergamaschi. Il calciatore della Fiorentina, già diffidato, è stato ammonito nell’ultimo turno di campionato e salterà quindi la sfida contro la sua ex squadra.



Per quanto riguarda l'Atalanta, entra in diffida anche Hateboer. Salgono quindi i cartellini gialli e mister Gasperini dovrà tenerne conto visto che dopo la Viola l'Atalanta dovrà affrontare il Napoli: Zappacosta de Roon, Lookman e Hateboer sono a un passo dalla squalifica. Se dovesse continuare con le sue rotazioni e schierare in Europa la stessa formazione di Lisbona, quella contro la Fiorentina non dovrebbe differire di molto da quella in campo allo Stadium: quindi Carnesecchi tra i pali, Djimsiti, Hien e Scalvini in difesa, Zappacosta e Ruggeri sulle fasce, Ederson e Pasalic a centrocmapo e De Ketelaere, Scamacca e Koopmeiners in attacco.



Intanto, per la gara europea che anticiperà la partita casalinga con la Fiorentina, si va verso il sold-out: alle 18 di oggi sono stati complessivamente venduti 14.284 tagliandi. Esaurite la Curva Nord Pisani e la Tribuna Vip. Restano poche disponibilità in tutti gli altri settori. Anche per la gara con la Fiorentina è atteso un secondo sold-out di fila.