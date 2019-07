E’ iniziato questa mattina il ritiro estivo dei nerazzurri, che trascorreranno due settimane in Val Serina e si alleneranno al centro sportivo di Clusone.

Questa mattina mister Gian Piero Gasperini ha diviso la squadra in due gruppi, alternando lavoro in palestra e tattica sul campo. La seduta si è conclusa con una lunga sessione dedicata alla corsa.

Nel pomeriggio, dopo qualche ora di riposo, Gomez e compagni hanno sostenuto una seconda seduta d’allenamento: esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto.

Domani, sempre a Clusone, doppia seduta di lavoro (alle 17 aperta al pubblico).