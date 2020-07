L'Atalanta di mister Gian Piero Gasperini sta riscrivendo la storia, tanto che anche un pareggio di per sé misero contro l'Hellas Verona diventa un nuovo capitolo nel libro dei record nerazzurri: l'Atalanta 2019/2020 è infatti riuscita ad affiancare, dopo oltre trentun'anni, la Dea della stagione 1988/89 che aveva conquistato ben quattordici risultati utili consecutivi e che, da neopromossa, aveva ottenuto la qualificazione alla Coppa Uefa.



Ma non è tutto: con la sfida di martedì sera contro il Bologna, al Gewiss Stadium alle ore 19,30, l'Atalanta può stabilire un altro record, raggiungendo livelli mai toccati prima in termini di continuità.