Il Corriere della Sera nell’edizione di Bergamo attacca Josip Ilicic. Anche a Madrid è entrato male in campo nella ripresa e il quotidiano lo ha sottolineato: “L’imprevedibilità dell’Atalanta fino a tre mesi fa era nelle gambe di Gomez e Ilicic, i quali erano in grado di rompere gli equilibri. Oggi in pratica entrambi non ci sono più. L’argentino è volato a Siviglia, mentre lo sloveno - a parte qualche exploit - in questa stagione si è visto poco. Attualmente ha perso il posto da titolare e il rischio è che in questo rush finale continui a non incidere come dovrebbe. Sarà importante recuperarlo, anche solo per avere un alternativa in più”, si legge.