Il ds del Pescara Antonio Bocchetti si è soffermato a parlare di due talenti dell'Atalanta trasferitisi in Abruzzo per accumulare esperienza e sbocciare. Al Tg sportivo di Rete 8 Bocchetti ha detto la sua su Davide Bettella e Marco Tumminello, in prestito al Pescara, in vista del mercato: "Con Bettella dovremo capire cosa vuole fare l'Atalanta. Abbiamo poi volontà di dare fiducia a Tumminello, ma è chiaro che ora si parla così, la situazione attuale ci ha portato a degli scompensi sia in entrata che in uscita".