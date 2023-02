Occasione per l'aggancio in classifica in zona Champions per l'Atalanta, che domenica sera alle 20.45 andrà a San Siro ad affrontare il Milan a +3 in classifica. Per farlo mister Gasperini sta affilando il suo tridente giovane: Lookman-Højlund-Boga.



Il trequartista croato Mario Pasalic infatti, protagonista nel 3-4-1-2 nerazzurro dietro le punte, anche oggi si è allenato a parte in forma individuale ed è ormai difficile che possa recuperare per una maglia da titolare alla 24esima giornata. Non solo, se contro le difese a quattro il Gasp opta sempre per il trequartista, contro la retroguardia a tre come quella del Milan preferisce la linea a tre che l prossimo mercato estivo potrebbe portare oltre 50 milioni di plusvalenza.