Giornata di lavoro per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che oggi, ufficialmente, ha accolto Merih Demiral. L'ultimo arrivato in casa orobica è già partito insieme ai compagni verso l'Inghilterra, dove domani la Dea affronterà il West Ham al 'London Stadium' di Londra. Capitolo infermeria: Hateboer e Malinovskyi hanno lavorato a parte, per loro il rientro in gruppo è già fissato per la giornata di lunedì.