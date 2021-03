Atalanta in campo verso il match di Champions League contro il Real Madrid. Questo il report ufficiale dopo l'allenamento di oggi: "Continua al Centro Bortolotti di Zingonia la preparazione al ritorno degli ottavi della UEFA Champions League 2020-2021 in programma martedì sul campo del Real Madrid. Mister Gasperini ha diretto una seduta al mattino. Lavoro a parte per Hateboer e Šutalo.



Domani, lunedì 15 marzo, i nerazzurri si alleneranno ancora al mattino al Centro Bortolotti prima della partenza per Madrid".