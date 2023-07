È appena arrivato a parametro zero dal Torino, che Adopo si è già infortunato. Non sono ancora iniziati gli impegni ufficiali, ma l’infermeria dell’Atalanta è piena: l’amichevole con la Pro Vercelli di mercoledì ha lasciato strascichi sulle caviglie di Ederson e Adopo, con Gasperini che ha perso così due mediani in un colpo solo: trauma distrattivo, alla caviglia sinistra per il brasiliano e alla destra per il nuovo arrivato. Oggi contro il Bournemouth il tecnico dovrà schierare de Roon insieme a Koopmeiners, se sarà Pasalic a ingranare la trequarti, oppure Maehle adattato nel nuovo ruolo.