Il Parma non perde tempo, vuole tornare in Serie A la prossima stagione e, per riuscire nell'impresa, si affiderebbe a due talenti dell'Atalanta: sono un 2000 e un ’99, valorizzati dalla cantera nerazzurra.



I DUE OBIETTIVI- Portiere e jolly, Marco Carnesecchi ed Enrico Delprato. Secondo quanto riporta La Gazzetta di Parma, i due baby nerazzurri potrebbero essere profili interessanti per il Parma, come confermato dal parmigiano Emiliano Bozzetti, fisioterapista della Nazionale Under 21 ed ex nel ruolo anche in gialloblù nelle giovanili dal 1994 al 2002: “Carnesecchi è un portiere destinato a crescere ancora tanto, mentre in difesa stravedo per Delprato, anche lui dell’Atalanta: alla Reggina ha trovato continuità dimostrando di essere molto duttile. Poi c’è il terzino sinistro Luca Ranieri che è della Fiorentina e s’è messo in luce alla Spal”.