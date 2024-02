Atalanta, due recuperi in vista del Milan!

Luci a San Siro per l'Atalanta, attesa da due scontri diretti di fila con le milanesi al Meazza. Come nel 2019, durante i lavori al Gewiss Stadium, San Siro diventerà per una settimana la seconda casa nerazzurra. Contro Milan e Inter ci sono in palio 6 punti importantissimi, che potrebbero accorciare ulteriormente la classifica: non solo per la lotta scudetto, ma anche e soprattutto per il terzo posto.



L'Atalanta ci crede e dopo sei risultati utili consecutivi, con cinque vittorie, viaggia sulle ali dell'entusiasmo alla ricerca della terza vittoria stagionale contro il Milan, battuto già sia in campionato in casa che a Milano in Coppa Italia. E allora quell'Atalanta non era questa Atalanta, in grado di segnare in media 3 gol a match, di mantenere la porta inviolata e di contare su una rosa lunghissima e in forma.



Oltre alle condizioni ottimali di Miranchuk, Holm, De Ketelaere e Carnesecchi, per non parlare di Zappacosta e Bakker come rinforzi nella ripresa, anche le altre due pedine infortunate stanno recuperando in tempi record. Palomino e Lookman infatti alla ripresa degli allenamenti a Zingonia dopo due giorni di riposo hanno svolto parte del lavoro in forma individuale (l'argentino sul campo), lasciando alle spalle le sole terapie (proseguite in parte dal nigeriano). Entrambi proveranno a farcela per rientrare nella lista dei convocati sabato pomeriggio. Domani è prevista una seduta in tarda mattinata a porte chiuse.