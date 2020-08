L'Atalanta si sta muovendo con lungimiranza sul mercato in entrata, con affari a un passo dalla fumata bianca, come quello per il difensore kosovaro Mergim Vojvoda. Anche in uscita però si stanno muovendo alcune pedine sulla scacchiera nerazzurra e una di queste, come riporta L'Eco di Bergamo, è proprio il talento della Primavera Ebrima Colley. Per lui sarebbe giunto il momento di un'esperienza in Serie A, anche se non all'ombra delle Mura di Bergamo.



SFIDA A TRE- Per collezionare minuti nelle gambe infatti, la dirigenza orobica avrebbe intenzione di far sbocciare il suo talento a Parma, con un'operazione alla Kulusevski che potrebbe coinvolgere anche il classe 2002 Amad Diallo Traore. A mettere il bastone tra le ruote all'affare sono però arrivati il Genoa (il cugino Omar gioca nella Samp) e l’Anderlecht, fortemente interessati al ragazzo.