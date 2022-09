La lista di infortunati si allunga in casa Atalanta: oltre a Djimsiti, che ne avrà ancora per un mesetto, Musso, che forse torna nel 2023, Zapata, che si allena a parte, e Palomino, sospeso, mister Gasperini ha perso anche Scalvini e Ruggeri.



La società ha reso noto che per i due giocatori dell'Under 21 si tratta di risentimento muscolare coscia destra, Scalvini, e distorsione caviglia destra, Ruggeri: le loro condizioni saranno monitorate giorno per giorno.