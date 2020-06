Mancano 24 ore alla gara chiave della ripartenza: Atalanta-Lazio, un esame di maturità tanto per i nerazzurri al quarto posto e in forma smagliante, quanto per i biancocelesti che devono recuperare il distacco dalla Juve per lo scudetto.



'NEW ENTRY'- Se Josip Ilicic resterà in dubbio fino all'ultimo minuto e mister Gian Piero Gasperini sarà abile a non far trapelare nulla fino alle 20.45, è molto probabile che il tecnico nerazzurro impiegherà due 'nuovi' giocatori contro la banda di Inzaghi, che domenica sera non sono scesi in campo da titolari con il Sassuolo. Stiamo parlando del brasiliano Rafael Toloi, che occuperà il posto di Mattia Caldara come difensore centrale, e del jolly trequartista Ruslan Malinovskyi, abile negli inserimenti in profondità e nelle punizioni, che sostituirà lo squalificato Mario Pasalic dietro le linee a dare man forte al Papu Gomez e a Duvan Zapata.



LA FORMAZIONE- Luis Muriel, maestro nei gol dalla panchina, dovrebbe entrare solo nella ripresa, a seconda di come girerà la gara. Riconfermato il posto fisso per Gollini in super forma tra i pali, Djimsiti e Palomino nelle retrovie, de Roon e Freuler sulla mediana, infine Hateboer e Gosens lungo gli out. In tribuna d'onore mister Gasperini a dettare, a gran voce nello stadio vuoto, cambi e movimenti.