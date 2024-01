Atalanta, dure parole dal ct del Mali: 'Touré era pronto, potrei procedere per vie legali'

Il commissario tecnico del Mali Eric Chelle ieri pomeriggio ha accusato l'Atalanta di non aver dato il permesso di allenarsi in gruppo all'attaccante El Bilal Touré, l'acquisto più caro della storia nerazzurra (31 milioni) che voleva portarsi in Coppa d'Africa.



Il giocatore, che a Bergamo risulta ancora in infermeria, non è stato inserito nella lista dei convocati del Mali diramata ieri in diretta televisiva. Ecco le parole riportate dall'account ufficiale del ct: "El Bilal è pronto! L'Atalanta ha fatto di tutto per impedirgli di iniziare gli allenamenti collettivi ed è 1 mese che non abbiamo loro notizie. Mi riservo con la mia federazione di intervenire a livello legale".