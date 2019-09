L'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata, match winner contro il Genoa, ha parlato a Dazn al 90': "Partita dura, servivano i 3 punti e siamo stati bravi a non mollare trovando la vittoria. Sembrava finita, ma volevamo vincere. Nell'azione del gol abbiamo impostato bene, la palla è arrivata a me, ho cercato il gol e ci sono riuscito. Mio cugino Cristian? Lui ha fatto grande partita, ma per noi questi 3 punti sono fondamentali. Gli faccio un grande in bocca al lupo per questa stagione ma noi vogliamo continuare a regalare gioie ai nostri tifosi. E' emozionante, vogliamo fare bene anche lì e mercoledì abbiamo una grande opportunità per dimostrare la nostra forza".