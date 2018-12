Duvan Zapata vuole il gol dell'ex. L'attaccante dell'Atalanta ha dichiarato al Corriere dello Sport in vista della sfida col Napoli: "Affetto eterno per quei colori e per la città dove è nato mio figlio, ma spero di far vincere l'Atalanta. Temo Koulibaly, se non lo superi tre volte non pui dire di averlo saltato. Con Ancelotti loro sono ancora migliori, mi fa male la storia di River-Boca".