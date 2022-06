La seconda fase di prelazione della campagna abbonamenti alla Serie A 2022-2023 dell’Atalanta è iniziata sotto i migliori auspici: i nerazzurri hanno voglia di tornare alla normalità e spingere la squadra di nuovo in Europa. Nella giornata festiva di domenica, 1.939 tifosi dell'Atalanta hanno riconfermato il proprio posto allo stadio dell'abbonamento sottoscritto nel 2019/2020, prima della pandemia. Finora sono stati ben 9.064 gli abbonamenti già sottoscritti.



Come riferisce il sito del club, nella prima giornata utile agli abbonati 2019-2020 della ex Tribuna UBI/Giulio Cesare per esercitare la propria prelazione sono state sottoscritte 1.939 tessere che portano il totale complessivo degli abbonati a quota 9.064 (nella prima fase gli abbonamenti sottoscritti sono stati 7.125). La seconda fase di prelazione proseguirà per tutta la settimana, si chiuderà alle 20 di sabato prossimo 25 giugno.