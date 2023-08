A pochi giorni dalla fine del mercato l'Atalanta piazza un altro acquisto. In questi minuti il club nerazzurro ha chiuso per l'arrivo di Emil Holm dallo Spezia. I due club hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito a 2,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 8,5. Se l'Atalanta dovesse decidere di prenderlo a titolo definitivo, lo Spezia incasserebbe 11 milioni dalla sua cessione dopo i 13 presi dalla Fiorentina per Nzola. Due cessioni importante, che servono ai bianconeri per andare a coprire il monte ingaggi di quest'anno.



CHI LO VOLEVA - Nei giorni scorsi l'Atalanta ha fatto uno scatto decisivo per Holm, prendendosi prima la pole position e poi chiudendo definitivamente l'affare per lo svedese classe 2000. I nerazzurri hanno superato la concorrenza della Juventus che nelle scorse settimane si era fatta avanti, il giocatore piaceva anche al Sassuolo e prima che l'Inter prendesse Cuadrado c'era stato qualche contatto con l'entourage di Holm.