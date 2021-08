L'Atalanta ha trovato il centrocampista che cercava sul mercato. Infatti arrivano nuove conferme sull'acquisto di Teun Koopmeiners. Il nazionale olandese classe 1998 non scenderà in campo domenica in casa dell'Heerenveen ed è atteso a Bergamo lunedì, quando effettuerà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto col club del presidente Percassi. Il quale investe 14 milioni di euro per rilevare il suo cartellino dall'AZ Alkmaar, che si riserva una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.



Sulle sue tracce c'erano anche Napoli e Roma. Koopmeiners a Bergamo raggiungerà i suoi connazionali Hateboer e de Roon, mentre in uscita c'è l'attaccante Lammers, sempre nel mirino del Genoa.