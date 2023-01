Mancavano gli ultimi dettagli, ora è tutto definito: Ruslan Malinovskyi lascia l'Atalanta. E' fatta per il trasferimento del trequartista ucraino al Marsiglia, in un'operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro più bonus.



IN PARTENZA - Malinovskyi è atteso domani (lunedì 9 gennaio) in Francia per espletare il consueto iter delle visite mediche e firmare il contratto che lo legherà all'OM per le prossime quattro stagioni. A confermare l'imminente annuncio l'ultima decisione di Gasperini, che non ha convocato l'ucraino per la trasferta di Bologna.