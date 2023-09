Arrivato quest'estate per 200mila euro dalla Roma, Claudio Cassano si sta mettendo in luce al Cittadella in Serie B. Come si legge su Tuttosport, il trequartista pugliese classe 2003 (scartato in passato dalla Juventus) ha attirato l'interesse di Atalanta e Fiorentina, che lo stanno facendo seguire dai propri osservatori.