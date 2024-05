Atalanta e Fiorentina vincenti in Europa e Conference League, come la Serie A può portare 9 squadre nelle coppe

, potrebbe regalare ancora grandi soddisfazioni alle formazioni di Serie A. Non ci riferiamo ovviamente alla possibilità di conquistare per la prima volta una competizione mai vinta dalle nostre rappresentanti e di riportare a casa la seconda dopo il successo della Roma di Mourinho nel 2022. Come ha spiegato ieri il segretario generale della Uefanel suo intervento a Sky Sport Club,, con ancora due partite da disputare in virtù del confronto diretto che sarà recuperato domenica 2 giugno. Si è detto ampiamente che(che per regolamento Uefa dà diritto a partecipare alla Champions): con 5 squadre già certe di partecipare alla prossima edizione della massima competizione europea,Che, in caso contrario, si sarebbe già aggiudicata la partecipazione da sesta classificata all’Europa League per effetto dei migliori scontri diretti con la Lazio, settima.- Che si tratti di Champions o Europa League per i giallorossi,(a parità di punti e risultati negli scontri diretti, la squadra di Italiano al momento è favorita dalla differenza reti rispetto a quella di Tudor)Ma c’è uno scenario che potrebbe spalancare le porte dell’Europa ad una nona formazione e che è strettamente legato a quello che sarà il risultato finale della partita di Atene del prossimo 29 maggio, dove i viola proveranno a riscattare la sconfitta dello scorso anno contro il West Ham contro i greci dell’Olympiacos.Ricapitolando:Perché è bene ricordare questo principio: il numero delle squadre italiane rimane 8 se le vincitrici delle coppe rientrano nel recinto (che è quello originario di 7) delle qualificate dal campionato. Il numero sale a 9 se almeno una delle due vincitrici delle coppe non è dal recinto delle qualificate dal campionato.