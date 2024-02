Atalanta, è il giorno dell'addio a Muriel! Tutti i dettagli dell'affare

A giugno avrebbe salutato a parametro zero. Magari trasferendosi a Milano, sponda Inter, arricchendo una diretta concorrente. Invece Luis Muriel andrà così lontano che l'Atalanta non la potrà affrontare nemmeno in uno scontro europeo. Oggi è il giorno dell'addio e dell'ufficialità, a breve, di Luis Muriel con la maglia viola dell'Orlando City.



L'attaccante colombiano, che con questa scelta si avvicinerà a casa, è già stato salutato da tutto il mondo Atalanta. Dopo 184 presenze, ben 68 gol e 28 assist in neanche cinque stagioni a Bergamo. Il 33enne ha però dimostrato anche nell'ultimo periodo di avere ancora gambe, nonostante la forma fisica spesso finita sotto la lente d'ingrandimento, e qualità, come in quel colpo di tacco che il Milan si ricorda bene. Arrivato in extra time, perché l'altra grande caratteristica di Lucho è la sua incisività nei secondi tempi. Il killer dalla panca che balla e sorride quando segna ha ancora tanto da dare.



E lo darà in Florida: con l'Orlando City ha firmato un contratto triennale da ben 2 milioni di euro a stagione. All'Atalanta arriverà un'entrata sopra il milione. Tre milioni quindi guadagnati dai Percassi, considerando il taglio del lauto stipendio. E malumori in meno nello spogliatoio, ora che l'abbondanza in attacco stava diventando un problema: De Ketelaere, Scamacca, Lookman, Koopmeiners, Pasalic, Miranchuk, Touré. Difficile trovare posto per Muriel. Meglio accontentare il colombiano e il club statunitense, per non dover fare i conti con un Orlando furioso.