Nella giornata di oggi è attesa la firma di Emil Holm, esterno destro ormai ex Spezia classe 2000, pallino del mercato nerazzurro fin da giugno. L'uomo perfetto per mister Gasperini per correre sulla corsia destra: l'operazione, che ha visto l'Atalanta battere la concorrenza della Juve, prevede il versamento di 2,5 milioni di prestito oneroso e 8,5 di diritto di riscatto, 11 in totale.



Il suo arrivo potrebbero innescare due partenze nella batteria: non solo Soppy, destinato al Torino nel grande affare Zapata-Buongiorno, ma anche Zortea. L'esterno è infatti seguito da vicino sia dal Genoa, che ha appena preso anche l'ex Atalanta Malinovskyi, sia dal Sassuolo, che ha scelto di non riscattarlo ma vorrebbe riaverlo in rosa. Se dovesse partire anche Zortea, rimarrebbero cinque esterni: il duttile Zappacosta, e poi Hateboer e Holm per la destra e Bakker e Ruggeri per la sinistra.