AFP via Getty Images

Atalanta e Juventus: allungo decisivo in quota Champions. Frenata Bologna, per i bookie spera la Lazio

Le vittorie di Atalanta e Juventus contro Bologna e Lecce mettono una seria ipoteca alla qualificazione della squadra di Gasperini e di quella di Tudor alla prossima Champions League. Secondo i bookmaker, infatti, un posto tra le prime quattro dei bergamaschi passa da 1,30 a 1.10 su Snai, mentre quello dei piemontesi da 1,60 a 1,35.



Il Bologna scivola in classifica oltre che in quota, che sale a 5. Il pareggio nel derby capitolino fa mantenere il sesto posto alla Lazio e il settimo alla Roma: un piazzamento nella top-4 per la squadra di Baroni rimane a 4, mentre sale da 8 a 10 quello dei ragazzi di Ranieri. Frena anche la Fiorentina, fermata in casa dal Parma sullo 0-0: si impenna da 10 a 31 la qualificazione Champions dei viola. Più staccato infine il Milan, offerto a 51.