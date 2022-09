Alla fine ha fatto bene a rimanere. Marco Sportiello, corteggiato dallo Spezia quest'estate, ora ha la sua occasione tra i pali nerazzurri. Per i prossimi due mesi potrebbe essere lui, che non si è mai sentito un secondo, il titolare in porta.



I numeri in effetti sono da numero 1: 123 presenze tra i pali nerazzurri e 34 clean scheet, l’ultimo proprio all’Olimpico contro la Roma, dove ha parato di tutto. Domenica 2 ottobre sfiderà la sua ex Fiorentina: 39 presenze, 42 gol subìti e 15 clean-sheet con i guantoni viola.