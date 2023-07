. Sei anni di prestiti in giro per l'Italia e non solo per, attaccante ivoriano lanciato dall'ottimo settore giovanile dell'e rientrato a Zingonia alla chiusura dell'ultima esperienza in Svizzera. Per lui, contratto in scadenza tra meno di un anno, era lecito aspettarsi l'ennesimo prestito, o magari anche una cessione a titolo definitivo vista la prossimità della scadenza, maA segno contro la rappresentativa Val Seriana il 20 luglio, si è ripetuto e ha concesso bis e tris contro la Pro Vercelli sei giorni dopo, mentre ieri in casa del Bournemouth ha firmato il definitivo 1-3 scaraventando in rete un pallone vagante in area di rigore. Si tratta di calcio d'estate e ha un valore relativo, mache ogni anno torna per poi salutare e ripresentarsi l'estate successiva. Non serve un sostituto di Hojlund, quello c'è già ed è, l'acquisto più costoso della storia dei nerazzurri; ma nel caso in cui salutasse anche, a fine ciclo con la Dea e corteggiato dal Monza , allora la soluzione potrebbe essere già in casa. Può giocare sia da esterno, sia da prima punta, si adatta e ha il senso del gol. Più un Muriel che uno Zapata, ma in ogni caso una risorsa.Com'è logico, in Serie B e C è pieno di squadre che farebbero carte false per prelevarlo, ma. I prossimi giorni saranno dirimenti in questo senso, rimane ancora un'amichevole, il, per lasciare ancora una volta il segno e conquistare una volta per tutte quell'Atalanta inseguita da Emmanuel come un novello Meleagro, il protagonista del mito greco che conquistò l'eroina battendola sulla velocità con un ingegnoso stratagemma. Velocità, appunto la caratteristica su cui punta Latte Lath per vincere questa sfida.