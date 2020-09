Questione di ore, e poi il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini avrà a disposizione il suo terzo attaccante, Sam Lammers. Terzo anche in qualità di olandese a Bergamo nella prossima stagione, a meno di capovolgimenti, dopo Hans Hateboer e Marten de Roon. Il suo arrivo in nerazzurro costerà alle casse dei Percassi ben dieci milioni di euro.



A BERGAMO- Il classe 1997 del PSV Eindhoven, secondo quanto riporta Nu.nl, è ormai a un passo dall'Atalanta: in Olanda danno l'operazione come sostanzialmente chiusa, con l'arrivo del giovane a Bergamo previsto già per la serata di oggi.